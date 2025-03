Concerto para Baixo Elétrico e Orquestra une popular e erudito no Instituto de Artes da Ufrgs

O Auditório Tasso Corrêa do Instituto de Artes da Ufrgs (Senhor dos Passos, 248) recebe nesta quinta-feira (27), às 19h, o Concerto para Baixo Elétrico e Orquestra, em versão para grupo de Câmara, assinado pelo compositor Eduardo Francisco. A apresentação tem entrada franca. O trabalho, parte do projeto para obtenção do título de Mestre em Música pela Ufrgs, mistura popular com música de concerto, em uma apresentação que irá contar com 10 músicos. Técnicas como slap two hands, pizzicato e harmônicos foram utilizadas na construção desse concerto, que amplia o repertório erudito em torno do baixo elétrico, com presença ainda modesta nesse tipo de composição. O regente do concerto será Claudio Ribeiro e a orientação é do professor e maestro Antônio Carlos Borges Cunha.