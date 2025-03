Mostra que presta tributo à obra de Regina Guerreiro é destaque da programação do POAFW

O POAFW, maior evento de moda realizado no Shopping Iguatemi (av. João Wallig, 1800) chegará à capital gaúcha nos dias 25, 26 e 27 de março. Entre as atrações, destaca-se a exposição As Joias da Rainha, mostra desenvolvida em homenagem a Regina Guerreiro, um dos maiores nomes da moda nacional de todos os tempos.



A jornalista Regina Guerreiro foi a primeira grande editora do ramo da moda no Brasil. A mostra Joias da Rainha, por sua vez, pretende, através da exibição de imagens, textos e peças originais de seu acervo pessoal, convidar o público a explorar seu olhar e sua visão vanguardista, que conseguiram consolidá-la como uma figura tão importante dentro da história nacional.



Com direção de Paulo Borges, presidente do Instituto Nacional de Moda, Design e Economia Criativa (INMODE), o POAFW terá como objetivo divulgar e compartilhar as novidades mais recentes do mundo da moda, com o público porto-alegrense. Somados aos 12 desfiles, que contemplarão marcas presentes no Shopping, também será realizada uma série de talks, que consistem em conversas sobre o universo da moda mediadas pela revista Vogue e pelo Steal the Look.