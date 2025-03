Handyer Borba abre temporada de 2025 do projeto 'Música para Respirar'

O projeto Música para Respirar, fundado no ano de 2023, retornará ao Teatro do CHC Santa Casa (av. Independência, 75) às 12h30min desta quarta-feira (26). Realizada em parceria com o Departamento de Música da Ufrgs, a iniciativa conta com a presença de estudantes, professores, e musicistas profissionais, que realizam uma série de recitais de duração de meia hora, incluindo diversos instrumentos.O primeiro convidado chamado para abrir a temporada do projeto em 2025, trata-se do pianista Handyer Borba, bacharel em Música Popular pela Ufrgs. O artista, que em 2016 recebeu o prêmio de melhor instrumentista no Festival de Música da Juventude da prefeitura de Porto Alegre, trabalha com canções desde seus nove anos de idade, e é músico atuante na cidade de Porto Alegre até os dias de hoje.Adentrando seu terceiro ano de atividade, o projeto Música para Respirar, por sua vez, já se consolidou como uma iniciativa tradicional no Teatro CHC Santa Casa. Mais de quinze musicistas apresentaram-se no palco do espaço, com interpretações musicais que passam por instrumentos como o saxofone, o clarinete, o violino, a viola, o violoncelo e o piano.