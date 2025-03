Cinema francês no Solar do IAB

O longa-metragem Alphaville, dirigido pelo cineasta Jean-Luc Godard, será a primeira atração a integrar o Cine Francófono, projeto realizado no Solar do IAB (General Canabarro, 363). A sessão deverá ocorrer nesta quarta-feira, às 19h e contará com entrada gratuita, mediante a aquisição antecipada de ingressos pelo Sympla. Lançado em 1965, Alphaville está consolidado como um dos maiores clássicos da Nouvelle Vague. Em uma mistura de ficção científica e filme noir, a obra acompanha o agente secreto Lemmy Caution, que parte em direção à cidade futurista de Alphaville, comandada pela inteligência artificial. O projeto Cine Francófono é uma iniciativa que pretende proporcionar a oportunidade de amantes do cinema francês explorarem uma série de obras da sétima arte, passando por múltiplos diretores, momentos históricos e gêneros cinematográficos. O evento é realizado com o apoio da Aliança Francesa Porto Alegre e do Instituit Français.

Olhar cinematográfico de mulheres negras

Nesta quarta-feira, às 16h, a Sala Redenção da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333) exibirá a sessão de curtas-metragens O mundo pelos olhos das mulheres negras, promovida em parceria com os estúdios Fora da Asa Experiências Plurais, Meraki Filmes, Nagô Produtora e Aquilombaí. Foram selecionados para integrar a programação os curtas-metragens O Tempo, da cineasta Ellen Corrêa; Fobia, de Adrielle Figueiró; e Flora, de Ana Moura. Após a sessão, será organizada uma conversa com as diretoras. Com entrada gratuita, a exibição será seguida da distribuição do livro Africanidades brasileiras: o legado de Petronilha Beatriz, organizado por Nilma Lino Gomes e André Lázaro.

A volta do projeto Música para Respirar