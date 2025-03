Curtas-metragens dirigidos por mulheres negras ocupam a Sala Redenção

Nesta quarta-feira (26), às 16h, a Sala Redenção da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333) exibirá a sessão de curtas-metragens O mundo pelos olhos das mulheres negras, promovida pelos estúdios Fora da Asa Experiências Plurais, Meraki Filmes, Nagô Produtora e Aquilombaí, além do próprio cinema universitário. Organizado com o apoio da Coordenadoria de Ações Afirmativas da universidade, o encontro pretende aumentar a valorização do cinema regional feminista e antirracista.



Foram selecionados, para integrar a programação os curtas-metragens O Tempo, da cineasta Ellen Corrêa; Fobia, de Adrielle Figueiró; e Flora, de Ana Moura. Após a sessão, será organizada uma conversa com as diretoras, que discutirão com o público questões como seus processos criativos e suas trajetórias de vida.



Com entrada gratuita, a exibição tem como objetivo propiciar uma experiência que preza, simultaneamente, pela valorização estética e representatividade feminina negra. Para os interessados, após a exibição também haverá a distribuição do livro Africanidades brasileiras: o legado de Petronilha Beatriz, organizado por Nilma Lino Gomes e André Lázaro.