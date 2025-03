'Alphaville' é o primeiro título do projeto Cine Francófono realizado no Solar do IAB

O longa-metragem Alphaville, dirigido pelo cineasta Jean-Luc Godard, será a primeira atração a integrar o Cine Francófono, projeto realizado no Solar do IAB (rua General Canabarro, 363). A sessão deverá ocorrer nesta quarta-feira (26), às 19h e contará com entrada gratuita, mediante a aquisição antecipada de ingressos através da plataforma Sympla.Lançado em 1965, Alphaville está consolidado como um dos maiores clássicos da Nouvelle Vague. Em uma mistura de ficção científica e filme noir, a obra acompanha o agente secreto Lemmy Caution, que parte em direção à cidade futurista de Alphaville, comandada pela inteligência artificial.O projeto Cine Francófono, por sua vez, é uma iniciativa que pretende proporcionar a oportunidade de amantes do cinema francês explorarem uma série de obras da sétima arte, passando por múltiplos diretores, momentos históricos e gêneros cinematográficos. O evento é realizado com o apoio da Aliança Francesa Porto Alegre e do Instituit Français.