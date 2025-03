Documentário 'Mario Arregui & Sergio Faraco' tem exibição gratuita na Casa de Cultura

O filme Mario Arregui & Sergio Faraco - uma amizade sem fronteiras será exibido gratuitamente na sala Eduardo Hirtz da Casa de Cultura Mario Quintana (rua dos Andradas, 736), nesta terça-feira (25). A partir das 19h, o público poderá assistir uma sessão especial do documentário, que deve ser seguida por um bate-papo entre o tradutor Sergio Faraco, um dos protagonistas da história, e o diretor do filme Rafael Valles, com moderação da escritora Valesca de Assis.



Com narração dos atores Nelson Diniz e Roberto Carnaghi, a obra pretende abordar a relação íntima de amizade cultivada pelos escritores Mario Arregui e Sergio Faraco, desde que o momento em que se conheceram, em 1981. Quando Faraco entrou em contato com Arregui para traduzir seu livro de contos Cavalos do amanhecer, os dois firmaram uma parceria e um elo muito intensos, que duraram por anos após a publicação da obra.



Quase totalmente baseada em cartas, a amizade entre Arregui e Faraco ocorreu, predominantemente, à distância. Apesar disso, a conexão firmada pelos dois se manteve até a morte do escritor uruguaio, em 1985. "Ele foi o meu maior e mais querido amigo”, afirma Faraco, “E eu o vi apenas uma vez".