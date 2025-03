Sedac oferece curso online e gratuito de gestão cultural

A partir do mês de abril, a Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) promove o curso Elaboração de Projetos Culturais. Organizada através do Programa Estadual de Formação e Qualificação na Área Cultural do Sistema Estadual de Cultura (SEC), o projeto será realizado nos dias 22, 23, 29 e 30, de modo totalmente online e gratuito.A formação terá enfoque, principalmente, em temáticas relacionadas com o gerenciamento de processos organizacionais e a concepção criativa de propostas culturais. Entre os conteúdos oferecidos, encontram-se questões como Contexto Histórico e Perspectivas da Atualidade; Cultura Brasileira: Perspectivas Críticas; Fomento Direto e Indireto à Cultura: Legislação e Prática; e Projetos: Planejamento e Desenvolvimento.Apesar de ser direcionado para profissionais iniciantes nas áreas de arte, cultura e gestão, o curso é aberto e está disponível para todos os públicos. Para se inscrever, é necessário preencher um formulário disponibilizado no site da Sedac, até as 18h do dia 17 de abril.