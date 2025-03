Mostra 'Cinema e Antropologia' promove exibição gratuita de documentários

Tem início nesta segunda-feira (24) a mostra Cinema e Antropologia, apresentada na Sala Redenção da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333) e realizada em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da universidade e o festival POADOC. Quatro documentários nacionais integram a programação, com sessões realizadas sempre às 16h e às 19h.Na agenda, estão incluídos os longas-metragens Assexybilidade, Chão, Fabiana e Campo grande é o céu, que abordam uma série de temáticas que dizem respeito ao Brasil contemporâneo. Questões como a desmistificação da sexualidade, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, a transgeneridade e as populações quilombolas, são alguns dos assuntos abordados ao longo dos trabalhos. A programação será aberta com duas sessões do filme Assexybilidade, realizadas nesta segunda-feira (24). Na terça-feira (25), por sua vez, as exibições às 16h e 19h serão do documentário Chão, da diretora Camila Freitas. No final da semana, serão adicionados à agenda as obras Fabiana e Campo grande é céu.