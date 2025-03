Vitor Limma canta pagode na Garden Eventos

O artista Vitor Limma, um dos maiores nomes da nova geração do gênero do pagode, apresentará um show de lançamento de seu novo disco Coleção de Pagodes, nesta sexta-feira (21) na capital gaúcha. O concerto, que está marcado para ocorrer na Garden Eventos (av, Brasil, 1206), deve ter início às 23h, e será acompanhado por um show do Grupo Clareou, banda carioca que também subirá ao palco do local.O cantor, compositor e cavaquinhista Vitor Limma é natural da cidade de Porto Alegre. Conhecido pelo seu sucesso obtido na música de pagode, o artista foi indicado ao Prêmio Multishow em 2024, além de acumular mais de 200 mil seguidores nas redes sociais e 200 milhões de streamings nas plataformas digitais de música. Para assistir a apresentação, é possível adquirir ingressos na plataforma NextIngresso, em valores que variam entre R$45,00 e R$70,00.