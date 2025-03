Caetano Veloso e Maria Bethânia cantam juntos em show na Arena do Grêmio

Chegou a hora do público gaúcho vivenciar um dos mais aguardados shows da MPB. O espetáculo Caetano & Bethânia, que reúne dois dos principais ícones da música nacional, acontece neste sábado, às 21h, na Arena do Grêmio (Padre Leopoldo Brentano, 110). Ainda há ingressos disponíveis no site Ticketmaster, com valores a partir de R$ 130,00.