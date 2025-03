Peça 'Caminhos que cruzei, Amigos que encontrei' comemora 25 anos em cartaz

Pioneiro na temática em Porto Alegre e entre os quatro espetáculos espíritas a mais tempo em cartaz no País, Caminhos que cruzei, amigos que encontrei inicia a celebração de seus 25 anos em cartaz com sessão no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80) neste domingo (23), às 20h. Ingressos, entre R$ 50,00 e R$ 100,00, no site Uhuu e na bilheteria do teatro.