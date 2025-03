Documentário acompanha Milton Nascimento em sua turnê de despedida

Com distribuição da Gullane+, o novo longa-metragem Milton Bituca Nascimento será exibido nos cinemas de todo o país nesta quinta-feira (20). O filme, dirigido pela cineasta Flavia Moraes, pretende ser uma celebração da turnê de despedida de um dos maiores artistas da música brasileira, que deixou sua marca na história cultural do país.Além de abordar a conexão intensa observada entre Milton Nascimento e seus fãs, o longa também propõe reflexões sobre temáticas como potência, legado e finitude. Para conseguir contar a história, a diretora Flavia Moraes acompanhou o artista durante cerca de dois anos, reunindo depoimentos de figuras como Gilberto Gil, Mano Brown, Spike Lee, Quincy Jones e Djamila Ribeiro.De acordo com o cantor, é uma sensação única a de observar uma obra sendo produzida, justamente, acerca de sua vida. "Meu sentimento em relação ao filme é de muita felicidade, principalmente quando penso nos tantos amigos preciosos que a vida me deu e que estão ali presentes", afirma Milton Nascimento. "Sou grato por todo o carinho e amor que recebo de tanta gente. Durante toda a minha trajetória, fui guiado pelas amizades e pela música e isso é o que realmente importa na minha vida."