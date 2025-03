Documentário 'Sobreviventes do Pampa' estreia nesta quinta-feira (20)

Chega às telas do cinema, nesta quinta-feira (20), o documentário Sobreviventes do Pampa, dirigido por Rogério Rodrigues. O filme, que teve sua estreia no Festival de Cinema de Gramado de 2023, foi consagrado como um dos mais importantes longas-metragens que falam sobre a história do bioma gaúcho de todos os tempos.



Filmado no interior do Rio Grande do Sul, o documentário procura apresentar a extensa biodiversidade encontrada no Bioma Pampa. Nas telas, são projetados relatos de pecuaristas familiares, assentados da reforma agrária, comunidades remanescentes de quilombolas e povos indígenas, que discutem seu cotidiano de sobrevivência na formação vegetal.



No 51º Festival de Cinema de Gramado, o documentário recebeu o Kikito de Melhor Longa-metragem Gaúcho, por votação do Júri Popular. Além disso, o documentário também foi premiado em mais de uma dezena de eventos, incluindo o 14º Festival de Cinema Fronteira e o London Director Awards 2024.