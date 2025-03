Chaves: A Exposição emociona fãs do seriado no Praia de Belas

Os fãs que puderam conhecer em primeira mão a mostra “Chaves: A Exposição” na quarta-feira (19) sentiram a emoção de percorrer os espaços tão conhecidos de várias gerações ao longo de 40 anos. Os cenários do seriado idealizado por Roberto Bolaños são perfeitamente recriados nos 550m², distribuídos em nove ambientes instalados no Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre, de 20 de março a 11 de maio.

Entre os privilegiados estava Dion Cosetin, 34, criador do canal Pipoquinha na Manteiga. Devidamente trajado com a roupa de marinheiro do Kiko, um dos amiguinhos do protagonista órfão, falou da alegria de entrar na clássica vila onde se passam grande parte das histórias do seriado.

“Estar aqui perto, interagir dentro da vila do Chaves, que faz parte da nossa infância, é maravilhoso. Eu sempre imitei o Kiko e essa coisa mais teatral que eu tenho me influenciou muito para eu fazer a minha página hoje”, conta o influenciador.

Mostra fica no segundo piso do shopping Maria Amélia Vargas/Especial/JC

Outro personagem igualmente importante, Chapolin Colorado foi representado por Gederson Granvilla, 33, cosplay do herói atrapalhado. “É muita emoção estar aqui, é nostálgico ver de perto tudo isso que a gente vê na TV. É uma sensação muito legal.”

Conforme explica o consultor criativo da exposição, João Victor Trascastro, mais do que uma simples reprodução dos ambientes icônicos, a mostra apresenta um pouco da vida do dramaturgo e ator mexicano Bolaños, não por acaso apelidado de Chesperito, o pequeno Shakespeare.

“Aqui nós conhecemos, não só o que nós já amamos, que é o Chaves, mas a infância de Roberto Bolaños. Ele não é só o protagonista da obras, ele também é o roteirista. Ele é o Chaves e o Chapolin, mas ele também é o pai, ele é o irmão, ele é o filho”, ressalta Trascastro.

Diego Rassier, gerente de marketing do Praia de Belas, afirma que é grande a expectativa de trazer a exposição para o Rio Grande do Sul, depois de passar por Campinas e Sorocaba: “O visitante pode interagir com as réplicas idêntica das locações, vai poder sentar no sofá do Seu Madruga, brincar de tomar xícara de café na casa da Dona Florinda e até entrar no barril do Chaves. Não é uma exposição só de ver, mas de viver”.

Fantasias e acessórios dos personagens são expostas em um dos ambientes Maria Amélia Vargas/Especial/JC