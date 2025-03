Novo Hamburgo sedia evento de grafitti e arte de rua neste domingo

O Art Festival, maior evento de arte de rua da região, terá sua segunda edição ocorrendo neste sábado (22), na esquina das ruas Mauá e Mena Barreto, no bairro Hamburgo Velho da cidade de Novo Hamburgo. O festival, que tem entrada gratuita, está programado para se estender ao longo de todo o período da tarde e da noite, com início marcado para às 12h e término para às 22h. Com o objetivo de divulgar a cultura urbana e os artistas do graffiti da região metropolitana, o festival da cidade de Novo Hamburgo teve sua primeira edição realizada em março de 2024. Além do idealizador do evento, o grafiteiro Rafa Jung, o Art Festival também contará com a presença dos artistas Deleon, Ranove, Jhon, Seth, Kane, Nosg, Neto, Chimia, Lucas Arroz e Zion. Jordan Justice, dos Estados Unidos e Subor e Nico, vindos do Chile, são os nomes internacionais que estarão integrados na programação.Os projetos artísticos produzidos pelo festival serão um presente deixado para a cidade de Novo Hamburgo, onde ficarão expostos como um monumento durante tempo indeterminado.