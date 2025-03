Tributo 'Alô, Alô Marciano! - 80 anos de Elis Regina' comemora datas importantes para o povo gaúcho

A Orla do Guaíba será palco para uma celebração especial às 18h deste domingo (23). O tributo Alô, Alô Marciano! - 80 anos de Elis Regina, que deve ocorrer ao lado da Usina do Gasômetro, promoverá uma confraternização que celebra uma série de datas importantes ocorridas no mês de março, incluindo o mês da mulher, os 80 anos da cantora Elis Regina e o 253º aniversário da cidade de Porto Alegre. O evento será protagonizado por um espetáculo musical, que terá entrada gratuita e a participação de uma série de instrumentistas.Em um concerto que pretende celebrar a obra de Elis Regina, a cantora de jazz Marguerite Silva Santos deve performar alguns dos maiores sucessos da carreira da artista da MPB. Na noite do dia 23, a artista está acompanhada por um time musical composto por oito instrumentistas, que auxiliarão na criação da atmosfera.Além disso, o show também contará com a presença de mais duas artistas, que se apresentarão como convidadas especiais. Enquanto a escritora Fátima Farias pretende declamar parte de sua coletânea de poemas, carregados de significado, a cantora Maria do Carmo Carneiro promete contribuir com o caráter musical do evento, realizando um concerto lúdico repleto de potência e emoção.