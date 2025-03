Peça 'Cidade Imaginada' introduz um novo olhar sobre a paisagem urbana

A Cia Rústica terá uma nova performance realizada em dois dias deste final de semana. Às 20h de sábado (22) e às 19h de domingo (23), o espetáculo Cidade Imaginada deverá ocupar todos os espaços da Zona Cultural (av. Alberto Bins, 900), passando pelo palco do teatro, pelas escadas e pelos camarins do local. A peça já tem bilhetes disponibilizados na plataforma Next Ingresso, em valores que variam entre R$25 e R$50. Dirigido por Patrícia Fagundes, o espetáculo Cidade Imaginada tem como objetivo explorar e colocar em cena as particularidades da cidade de Porto Alegre, assim como muitas outras metrópoles ao redor do Rio Grande do Sul. Através de uma criação compartilhada, a montagem artística pretende celebrar não só o caráter urbano visto no cotidiano, mas também os conceitos de comunidade e coletividade. “Há uma relação afetiva com a cidade, esse espaço de contradição e conflito onde nos encontramos, sonhamos e também a fazemos: nós produzimos a cidade. A maior parte da população do planeta vive nelas. Pensar e imaginar a cidade que queremos é fundamental para pensar o mundo, o tempo, o futuro, a gente”, explica a diretora.O elenco da montagem é formado pelos artistas Diego Nardi, Phil, Sandra Possani, Simone Rasslan e outros 25 participantes da oficina Cidade Imaginada, que ocorreu na última semana. O projeto dá sequência ao espetáculo Cidade Proibida, que estreou em 2013.