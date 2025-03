Superguidis sobe ao palco do Opinião após hiato de mais de uma década

O final de semana no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) será encerrado por uma apresentação musical do grupo gaúcho Superguidis. A partir das 19h30min de domingo (23), a banda de indie rock, que está com suas atividades encerradas há 13 anos, pretende retornar à capital gaúcha para um show especial, em uma celebração dos seus 20 anos de carreira.O grupo, conhecido por suas composições intimistas e introspectivas, acumula uma série de sucessos musicais, como as faixas Malevolosidade, Apenas Leia, O Banana e Não Fosse o Bom Humor, que deverão aparecer no repertório da apresentação. Para este show, três integrantes da formação clássica da banda estarão presentes: o vocalista e guitarrista Andrio Barbosa, o baterista Marco Pecker e o baixista Diogo Machado.