Boca Livre retorna a Porto Alegre em show que celebra a volta da banda aos palcos

A banda Boca Livre, que estava separada há mais de três anos, anunciou que retornará aos palcos em 2025. Para os antigos e novos fãs que residem na Capital, será possível assistir ao show que começa às 21h desta sexta-feira (21), no Teatro do Shopping Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80).



Com 45 anos de história, o Boca Livre havia passado por uma ruptura que parecia definitiva em 2021. Uma série de fatores, porém, fez com que a banda passasse por um processo de reaproximação ao longo dos últimos anos.



A obtenção de uma estatueta do Grammy no ano de 2024, por um disco que havia sido gravado há mais de uma década mas publicado recentemente, assim como a vontade do produtor dos LPs originais, João Linhares, de relançar os dois primeiros discos do grupo nos dias atuais, foram os dois principais fatores que fizeram com que o retorno da banda aos palcos se fizesse possível.



Além da volta dos shows, o grupo também está produzindo um documentário sobre sua trajetória, que será dirigido pela cineasta Susanna Lira. Para os interessados em assistir o concerto desta sexta-feira (21), em Porto Alegre, é possível adquirir ingressos através da plataforma Uhuu a partir de R$ 60,00.