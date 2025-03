Memorial da Evolução Agrícola lança edital para produtores culturais do Rio Grande do Sul

O Memorial da Evolução Agrícola (MEA) abre edital para Oficinas Culturais, destinado aos produtores culturais, artistas e artesãos residentes em todo estado do Rio Grande do Sul e prevê o repasse total de R$35 mil. As inscrições devem ser realizadas até o dia 24 de março, exclusivamente pelo site do MEA. Serão selecionados sete projetos, inéditos ou não, que contemplarão a realização de oficinas culturais presenciais no MEA. As propostas deverão estimular a conscientização ambiental e discutir práticas inovadoras e que abordam temáticas como sustentabilidade, crise climática, agricultura e preservação de recursos naturais, dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU a serem alcançados até 2030.