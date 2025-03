Animação Flow é o filme escolhido para nova sessão do CineMaterna

O novo filme de animação Flow, dirigido por Gints Zibalodis, é o longa-metragem escolhido para integrar a próxima exibição do CineMaterna em Porto Alegre. Desta vez, a exibição especial que tem como público-alvo famílias com bebês de até 18 meses de vida, ocorrerá no cinema GNC do Shopping Iguatemi (av. João Wallig, 1800), nesta quarta-feira (19), às 14h. O CineMaterna é uma iniciativa criada por mães, que proporciona sessões de cinema adaptadas para que bebês com menos de um ano e meio de vida possam estar presentes. Alguns dos seus diferenciais incluem o ar-condicionado ameno dentro da sala, os filmes com som mais baixo e a presença de trocadores no cinema, equipados com fraldas e lenços umedecidos.Além disso, nesta quarta-feira (19), as dez primeiras famílias que chegarem na sessão com bebês de até 18 meses ganharão um ingresso de cortesia. Apesar de ser gratuita a entrada para crianças com menos de dois anos, um dos pais poderá ganhar o bilhete sem pagar também.