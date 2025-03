Misturando artistas locais e de fora, Espaço 373 recebe primeira edição do Menu Confiança

O Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) sediará a estreia do projeto Menu Confiança, que contará com apresentações do grupo musical argentino Por Ejemplo Ahora, além da dupla de artistas brasileiras Ana Clara e Clarissa. A iniciativa, que tem como objetivo buscar aproximar talentos locais, com musicistas do exterior, terá seu evento de abertura realizado nesta quinta-feira (20), a partir das 19h. Os ingressos, por sua vez, estão disponíveis na plataforma TriRs, em valores que variam entre R$35 e R$70.



Com o lançamento de seu novo disco Double Rainbow, o agora trio Por Ejemplo Ahora encontra-se no início de uma turnê internacional, que incluirá diversos espaços da Argentina e da América Latina. No show desta quinta-feira (20), o grupo pretende apresentar um repertório repleto de canções autorais, assinadas pelos três integrantes, que prometem explorar diversas paisagens e cenários de diferentes lugares do mundo.



A dupla Ana Clara e Clarissa, formada pelas cantoras e compositoras Ana Matielo e Clarissa Ferreira, também assina as canções que serão interpretadas no Espaço 373. Seu espetáculo, que aborda temáticas sentimentais e existenciais, representa uma mescla de arranjos de vozes, violino, violão e bombo leguero, com poéticas cantadas em português, espanhol e portunhol.