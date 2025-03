Ícone do jazz mundial Wayne Shorter é homenageado por guitarrista Matheus Wendt

Como tributo ao saxofonista e compositor Wayne Shorter, o guitarrista Matheus Wendt apresentará um show especial nesta sexta-feira (21), na cidade de Porto Alegre. O concerto, que está programado para ser realizado no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) deve ter início às 21h, e contará com um repertório repleto de canções de álbuns icônicos do artista, como Speak No Evil, Native Dancer, Juju, entre outros.Autor de clássicos como Nefertiti, Footprints e E.S.P., Wayne Shorter conseguiu, ao longo de seis década de carreira como músico de jazz, consolidar-se como um dos maiores saxofonistas de todos os tempos. Criticamente aclamado, o artista recebeu mais de dez vitórias do Grammy ao longo de toda a sua carreira, além de já ter tido passagens por grupos como Art Blakey's Jazz Messengers, Miles Davis's Second Great Quintet e Weather Report.Além da presença de Wendt, os instrumentistas Pedro Saul, Felipe Schültz, João Bauken e Ronaldo Pereira também realizarão uma participação especial no espetáculo desta sexta. Para os fãs da obra de Wayne Shorter interessados em acompanhar a apresentação, os ingressos estão sendo vendidos virtualmente, através da plataforma TriRs, em valores entre R$30 e R$90.