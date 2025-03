Shana Muller abre projeto Noites Gaúchas com concerto de música gauchesca e latino-americana

Representando uma das principais vozes do cenário musical da região, a cantora Shana Muller foi selecionada para ser a principal atração do novo projeto Noites Gaúchas, promovido pela Opus Entretenimento. Nesta quinta-feira (20), a artista deverá se apresentar no palco do Teatro do Shopping Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80), a partir das 20h, para realizar o show de abertura da iniciativa.A performance Canto de América, que será apresentada pela cantora, deve incluir canções tanto em português quanto em espanhol, e representa uma homenagem à música e à cultura latino-americana. Após estrear no Theatro São Pedro, no ano passado, o espetáculo já passou por diversas cidades do território gaúcho como Santa Maria, Santa Rosa, Passo Fundo, Caxias do Sul e outras.Para assistir a apresentação, é possível adquirir ingressos a partir de R$ 21,00 através da plataforma Uhuu, ou na bilheteria do Teatro Bourbon Country. Além disso, o concerto também deve contar com medidas de acessibilidade, como a presença de audiodescrição em Libras, para os deficientes auditivos.