Francisco El Hombre apresenta show de despedida em Porto Alegre

A banda Francisco El Hombre, um dos maiores nomes da cena musical contemporânea do país, virá até a cidade de Porto Alegre para realizar um dos últimos shows de sua nova turnê Despedida. O concerto, que está programado para ocorrer às 23h desta sexta-feira (21), no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), será a última apresentação do grupo na capital gaúcha, antes do hiato anunciado pelos seus integrantes.Após celebrar uma década de existência com sua turnê intitulada 10 anos, em 2023, e realizar uma série de shows no Brasil com seu álbum Hasta El Final, lançado no ano passado, o grupo Francisco El Hombre está preparado para encerrar suas apresentações durante tempo indeterminado. Depois de concluir sua passagem pelo território nacional no ano de 2025, a banda ainda pretende realizar alguns concertos nas cidades de Lisboa e Londres, antes de entrar definitivamente em hiato. De acordo com Juliana Strassacapa, uma das integrantes da formação atual do grupo, essa última turnê representa uma possibilidade de poder entrar em contato compartilhar momentos e memórias com os fãs, que acompanharam sua trajetória. "Sinto que a parte 'Despedida' é a última intensificação desse movimento que vem sendo construído desde a tour '10 Años', que desemboca na nossa pausa. Vejo como se fosse o momento que o foguete está para soltar a última parte de si para poder seguir viagem", explica ela.Para os ouvintes interessados em assistir a apresentação em Porto Alegre, os ingressos estão sendo vendidos através da plataforma virtual Sympla. Os preços vigentes, por sua vez, variam entre R$65 e R$130.