Morre Rodi Pedro Borghetti, referência no tradicionalismo gaúcho e pai de Renato Borghetti

O tradicionalista Rodi Pedro Borghetti, pai do músico Renato Borghetti e de Marcos Borghetti, morreu nesta segunda-feira (17) aos 92 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada. “Com muita tristeza noticio o falecimento de meu pai o ‘Borghettão’. Com certeza está fazendo uma linda cavalgada no céu”, postou Borghettinho na rede social Instagram.

Borghettão nasceu em Flores da Cunha e era formado em Direito pela Ufrgs. Ele foi referência no movimento tradicionalista gaúcho, tendo ingressado na década de 1960 no 35 CTG, onde foi patrão durante vários anos. Foi duas vezes presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) e criador da Confederação Brasileira de Tradição Gaúcha.

Em 1990, junto com Antonio Augusto Fagundes e outros tradicionalistas, idealizou a Cavalgada da Paz, que percorreu novamente os caminhos feitos pelas tropas de cavaleiros durante a Guerra da Tríplice Aliança, entre 1864 e 1860.

O MTG lamentou a morte de Borghettão. “É com enorme pesar que o Movimento Tradicionalista Gaúcho recebe a notícia e comunica o falecimento do eterno Patrão do 35 CTG e presidente do MTG. Que Deus, em sua infinita bondade, receba o nosso irmão e conforte o coração de amigos, dos fãs, de familiares e do povo gaúcho”, diz o post no Instagram do MTG.

O velório de Borghettão será realizado nesta quarta-feira (19) das 9h às 14h, no Theatro São Pedro em Porto Alegre.