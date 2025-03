Imperadores do Samba é a grande campeã do Carnaval de Porto Alegre

Fundada em 1959, a Imperadores do Samba é a grande campeão do Carnaval 2025 pelo Grupo Ouro, com 240 pontos. No enredo, apresentou a rica diversidade cultural brasileira, das culturas indígenas, afro-brasileiras e nordestinas. Estado Maior da Restinga e Unidos de Vila Isabel empataram com 239,4 pontos, mas Restinga levou a melhor no desempate com o quesito enredo. A apuração dos votos dos 32 jurados ocorreu nesta segunda-feira (17), no Complexo Cultural do Porto Seco.

Com 239,4 pontos, União da Tinga sagrou-se campeã do Grupo Prata e irá desfilar no Grupo Ouro em 2026. Ainda no Prata, a vice foi a escola de samba Protegidos da Princesa Isabel, de Novo Hamburgo, com 239,3 pontos.

Últimas colocadas, União da Vila do IAPI e Copacabana deixam o Ouro e desfilarão pelo Grupo Prata no próximo ano.

Quesitos

A disputa incluiu as 18 agremiações que se apresentaram nas noites de sexta-feira (14), e no sábado, (15). Os jurados avaliaram oito quesitos: bateria, samba-enredo, harmonia, tema-enredo, fantasias, alegorias, evolução e mestre-sala e porta-bandeira.



"A prefeitura está ao lado das escolas e vamos continuar trabalhando para valorizar nosso Carnaval. Queremos cumprir o compromisso do prefeito Sebastião Melo e construir o sambódromo fixo aqui no Porto Seco", afirmou a secretária municipal da Cultura, Liliana Cardoso, que acompanhou a apuração e saudou os integrantes e dirigentes das escolas presentes.

Grupo Bronze

A Academia de Samba Cohab Santa Rita terminou em primeiro lugar do Grupo Bronze, com 139,5 pontos, e sobe para o Grupo Prata em 2026. A Escola de Samba Filhos da Candinha foi desclassificada. As agremiações do Grupo Bronze desfilaram na Restinga, no fim de semana anterior ao Carnaval do Porto Seco.