Pré-Cosquín POA tem nova edição no ano de 2025

O festival Pré-Cosquín de Porto Alegre deve retornar à cena musical gaúcha no ano de 2025. O evento, que foi responsável por revelar nomes como Cartel da Cevada, Cattarse e Zumbira e os Palmares, pretende dar continuidade ao seu objetivo de possibilitar que uma banda do Rio Grande do Sul possa se apresentar no Cosquín Rock, na Argentina, um dos maiores projetos de música realizados em toda a América Latina.Fundado há mais de dez anos, o Pré-Cosquín da capital gaúcha foi um projeto criado com o intuito de oferecer visibilidade internacional para artistas locais que interpretam canções de rock. Neste ano, o festival pretende abranger mais gêneros e subgêneros do rock musical, como o blues, o hard rock, o punk, o indie, o alternativo, o progressivo, o stoner, o southern rock, o metal extremo, o doom e o heavy metal. Para os grupos musicais interessados, as inscrições se iniciam em junho deste ano, e a final para selecionar a banda do Rio Grande do Sul que deverá representar o estado no próximo festival Cosquín Rock será realizada em dezembro. Mais informações sobre a iniciativa, assinada pelo musicista Arlindo Leal, podem ser obtidas pelo e-mail [email protected]