Obra de Lupicínio Rodrigues recebe homenagem no Sesc Alberto Bins

Zilah Machado e Lourdes Rodrigues, as intérpretes da obra de Lupicínio Rodrigues, são as artistas homenageadas pelo espetáculo Ela Disse-me Assim, nova montagem realizada no Teatro do Sesc Alberto Bins (av. Alberto Bins, 665), em Porto Alegre. Com uma apresentação marcada para às 19h desta quarta-feira (20), a montagem pretende ser um tributo ao legado musical deixado pelo compositor gaúcho, além das principais cantoras que realizaram a execução de suas canções.



Para performar as faixas que integram o espetáculo, subirão ao palco as artistas gaúchas Andréa Cavalheiro, Glau Barros, Loma Pereira e Pâmela Amaro. Além disso, as cantoras deverão estar acompanhadas pelo pianista Handyer Borba, o saxofonista Cleômenes Júnior, o percuteiro Fernando Catatau e o violista Vini Reis.



Com entradas disponibilizadas no site do Sesc-RS entre os valores de R$30 e R$60, a montagem procura dar destaque ao papel ocupado por Zilah e Lourdes, as intérpretes da obra de Rodrigues, como figuras fundamentais no processo de formação da cultura musical do sul do país.