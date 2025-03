Kiko Continentino combina canções autorais com clássicos da MPB em show instrumental

O pianista Kiko Continentino terá uma apresentação solo especial no Instituto Ling (rua João Caetano, 440) nesta quinta-feira (20). A partir das 20h, o artista, que também é um dos integrantes do célebre grupo instrumental Azymuth, subirá ao palco da instituição para apresentar seu mais novo recital, que integra desde obras de sua autoria, até clássicos de compositores como Mozart, Villa-Lobos, Beethoven e Fauré. Tendo acompanhado o artista Milton Nascimento ao longo de mais de duas décadas, e tocado junto com a banda Azymuth desde 2015, o instrumentista Kiko Continentino constitui um dos pianistas mais requisitados do Brasil atualmente. Entre as faixas que compõe o repertório desta quinta, encontram-se canções como O Despertar da Princesa, Prelúdio Soturno e Estudo para Piano – Choro N.º 2, que levam composição própria, além de sucessos da música popular brasileira, como Chega de Saudade e Nada Será Como Antes.Tanto virtualmente, através da plataforma Sympla, quanto de modo presencial na recepção do Instituto Ling, é possível fazer a compra de ingressos. Os bilhetes estão disponibilizados nos valores de R$60 ou R$30, para os frequentadores que têm direito à meia-entrada.