Ovo Frito e Quarto Ao Lado tocam no Ocidente Acústico desta semana

A banda Ovo Frito, que atua na região metropolitana de Porto Alegre desde 2021, é uma das atrações selecionadas para integrar a edição 1163 do festival Ocidente Acústico. Marcado para esta quinta-feira (20), o evento também contará com a presença da banda Quarto Ao Lado, que deve realizar o lançamento de seu álbum de estreia no início deste ano.Desta vez, o Ocidente Acústico terá início às 21h, e será realizado, como é tradição, no Bar Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960). Os ingressos para assistir esta edição do festival podem ser adquiridos antecipadamente através da plataforma Sympla, em valores que variam entre R$25 e R$50. Com um repertório que se inspira na tradição do rock psicodélico e na apropriação urbana da música popular brasileira, o grupo Ovo Frito pretende realizar uma apresentação, nesta quinta-feira, de canções que passam por diversos ritmos e gêneros musicais. A banda Quarto Ao Lado, por sua vez, leva consigo uma setlist que música inspiração tanto no rock clássico quanto na música mais alternativa e melancólica, com referências como Radiohead, Clube da Esquina e Big Thief.