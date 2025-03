Festival Morrostock anuncia programação

O Festival Morrostock, que será realizado entre os dias 17 e 21 de abril em 2025, já anunciou sua programação para esse ano. A 16ª edição do projeto, que pretende contar com nomes como Vitor Ramil, Clarissa Ferreira e Pajaros Kiltros, já tem ingressos disponibilizados através da plataforma Shotgun, nos valores de R$160, para meias-entradas e R$190 para os ingressos solidários.



Com 18 anos de história, o Festival Morrostock retornará com toda força no Balneário Ouro Verde (estrada municipal Norberto José Kipper, s/nº), no mês de abril de 2025. Entre os nomes selecionados para integrar a programação, destacam-se diversas bandas provenientes de diferentes países da América do Sul, que trazem influências da música latina contemporânea produzida no continente. Além dos grupos Cuatro Pesos de Propina, Bardo, Kumbiaracha e La Ventolera, todos baseados no Uruguai, também devem se apresentar o argentino Dafne Usorach e o chileno Pajaros Kiltros, ao longo dos cinco dias.



Também subirão ao palco artistas que compõem grandes nomes do rock gaúcho, como Cachorro Grande e Júlio Reny. Somadas à apresentação de Produto Nacional com Maretti Filho, destacam-se figuras como Oderiê, colocando em foco a arte indígena, Ana Muniz na música alternativa, Clarissa Ferreira com uma performance gauchesca e Vitor Ramil, apostando na musicalidade poética.



Do edital de bandas do Rio Grande do Sul, foram selecionados nove grupos, duos e trios. Os nomes escolhidos são constituídos por Jessie Jazz, BLCKCHRIST e SULrealismo; Oderiê y as Flechas; Paola Matos e Gabro Demais; Belle Mottini e Gustavo Virissimo; Dida Larruscain, Zilladxg e Bala Cachorro; A Virgo, Transmissão Beta, Mc Leti, Negra Jaque e Lady Black.