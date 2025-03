Porto Alegre celebra o 80º aniversário de Elis Regina

Há três anos, quando a psicóloga Cleide Fagundes, 59 anos, alugou a casa 21 na rua Rio Pardo, em Porto Alegre, ela já sabia que o local tinha sido a moradia da cantora Elis Regina até os seus 18 anos. Na manhã desta segunda-feira (17), data em que a ícone da MPB completaria 80 anos se estivesse viva, a rotina do bairro IAPI seguia tranquila. Porém, volta e meia, conta ela, admiradores da cantora desembarcam em frente à residência para fazer fotos e prestar homenagens à gaúcha ilustre.

Ela, o filho e a nora já estão acostumados com o interesse pelo local. Cleide diz não se importar, contanto que não façam imagens deles. “Às vezes, chegam excursões aqui, mas a gente fala que tem mais nada dela aqui, que a casa já está toda reformada, mas aí eles tiram fotos, filmam na frente, fazem reportagens. Os fãs aparecem, às vezes vêm de excursão, e seguem até o Largo Elis Regina aqui na frente”, relata a moradora.

Para lembrar a vida e a carreira de Elis, que morreu em 1982, a Secretaria do Estado da Cultura vem promovendo, ao longo do mês de março, uma programação especial intitulada Mostra Elis 80, que inclui uma série de atividades realizadas em diversos espaços ligados à instituição, distribuídos pela cidade de Porto Alegre.

Entre as atividades, destaque para a performance da atriz e Laila Garin, nesta segunda-feira, na Travessa dos Cataventos (tv. rua dos Cataventos). A artista, que interpretou a cantora no espetáculo “Elis, o Musical” se apresenta a partir das 19h em show gratuito e aberto ao público.

Na terça-feira (18) e no domingo (25), o público será convidado a acompanhar a gravação de um podcast que discutirá a vida e obra da artista, realizado na Casa de Cultura Mario Quintana. Ambos os eventos serão seguidos por audições comentadas, que ocorrerão posteriormente, e terão entrada franca, mediante a retirada de senhas na plataforma Sympla. Na edição do dia 18, a programação também contará com a presença do jornalista musical Juarez Fonseca.

Além disso, no dia 22 de março, a Cinemateca Paulo Amorim (rua dos Andradas, 736) também promoverá uma exibição gratuita do documentário “Elis & Tom, Só Tinha de Ser com Você”, dos cineastas Roberto de Oliveira e Jom Tom Azulay. A sessão, que ocorrerá às 15h, será seguida por uma visita mediada ao acervo que homenageia a cantora, recém remodelado na Casa de Cultura.