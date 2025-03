Evento de St. Patrick’s no 4º Distrito deve receber cerca de 20 mil pessoas neste sábado (15)

Desde às 14h deste sábado (15), três quadras do 4º Distrito, localizadas nas ruas Álvaro Chaves e Santos Dumont, estão sendo ocupadas por amantes da cerveja engajados na comemoração do St. Patrick's Day – evento que homenageia o padroeiro da Irlanda (São Patrício).

A junção de pessoas, incluindo famílias com crianças, deve seguir até às 23h30min, por conta do evento Maior St. Patrick's de Porto Alegre, realizado pela Combo Agência. Aberta ao público geral, a festa de rua conta com controle de acesso por um QR Code, que pode ser resgatado no site Baladapp. Ao todo, são esperados 20 mil visitantes, segundo um dos idealizadores do evento e sócio da Combo Agência, Diego Vinhas.

Comemorado oficialmente em 17 de março, o Saint Patrick’s Day tornou-se uma celebração global da cultura irlandesa, reunindo foliões ao redor do mundo para brindar e celebrar. "Segundo o consulado da Irlanda em Porto Alegre, a capital gaúcha é a segunda cidade no Brasil que mais junta gente neste festejo", destaca Vinhas. Vestidos de verde (como referência ao trevo de três folhas, símbolo nacional da Irlanda) e usando cartolas, muitos adeptos do evento circulam caracterizados de leprechauns, personagens do folclore irlandês que são frequentemente retratados como fadas ou duendes.

Desde 2019, quando a Combo Agência realizou sua primeira edição do St. Patrick's em Porto Alegre, na rua Padre Chagas (no bairro Moinhos de Vento), o evento cresceu e se consolidou como referência na cidade. Em 2024, a celebração tomou as ruas do 4º Distrito e atraiu mais de 11 mil pessoas em dois dias de festa. O idealizador do projeto avalia que o número de visitantes deste ano dobrou por conta da "qualidade" da celebração oferecida ao público. "Apesar de ter entrada franca, temos controle de acessos, com catracas na entrada, somado a uma estrutura completa, com banheiros químicos, seguranças particulares, bombeiros civis, duas unidades de ambulância, ilhas de bares, ilhas de alimentação, muitos ambientes instagramáveis e palco com atrações de vários estilos musicais", resume Vinhas.

No início da tarde deste sábado, logo após a abertura dos portões algumas pessoas já ocupavam o ambiente, aproveitando o espaço para circular, fazer fotos e lanchar (comidas de rua, como hambúrgueres, pizzas e brownies). Para os amantes da cerveja, as opções são as marcas Amstel e Heineken (esta última também como alternativa de chopp). No decorrer da tarde e da noite, a festa contará com uma programação que inclui Djs e shows musicais de artistas locais. O line-up inclui o Baile do Finna, comandado pelo DJ Finna, que tocará funk e hits do momento. Já o grupo Showdi irá embalar o público com seu pagode, enquanto a banda Highlab irá apresenta um repertório de clássicos do pop e hip-hop dos anos 1990/2000.

O miolo do evento fica em frente ao Canto Bar (rua Álvaro Chaves, 350), onde a atração será o show do DJ WC No Beat, que encerra a festa. Conhecido nacionalmente por seus sucessos no funk e no trap nacional, o artista se apresenta às 22h. Neste caso, haverá cobrança de ingresso na hora (1º lote: R$ 20,00). Vinhas destaca que até às 18h, o evento "é muito familiar, com pessoas acima de 50 anos circulando". "Mas à medida que o sol vai bainxando, as músicas aceleram e os jovens tomam conta", emenda. O idealizador do projeto destaca, ainda, que o Maior St. Patrick's de Porto Alegre conta com o apoio da Prefeitura Municipal. "Todos ganham com isso, pois abraçamos o comércio local, levando vida e movimento para o 4º distrito. Os moradores dos prédios nos agradecem, porque ajuda a arrumar a rua e a iluminação, voltando investimentos públicos para a região."