Metallica Symphonic Tribute proporciona experiência ímpar aos fãs do heavy metal

Porto Alegre recebeu na noite desta sexta-feira (14) a turnê do Metallica Symphonic Tribute, projeto que une banda e orquestra na apresentação de alguns dos maiores clássicos da banda de heavy metal norte-americana. O show, realizado no Salão de Atos da Pucrs, atraiu fãs do Metallica de várias gerações, desde cinquentões até algumas crianças.

A ideia de criação do Metallica Symphonic Tribute surgiu da produtora LiveCo, que realiza shows por todo o Brasil, e reuniu o maestro Fernando Mathias, na regência da orquestra, e a banda cover The Four Horseman, formada por Roberto Oliveira (guitarra e vocal), Alexandre Novaes (guitarra), Robson Medeiros (baixo) e Johnny Prada (bateria). "A ideia é levar uma experiência ímpar para os fãs de Metallica", conta Mathias. Em 2024, foram cerca de dez shows.

Na capital gaúcha, a orquestra foi regida pelo maestro Emerson Andrade, já que Mathias está participando de concertos no México. Fizeram parte do repertório músicas como "Creeping Death", "For Whom The Bell Tolls" (seguida por um solo da Marcha Imperial, trilha do filme Star Wars), "Sad but True", "No Leaf Clover", "Fuel", "The Memory Remains", "The Unforgiven II", "One", "Wherever I may Roam", "Nothing Else Matters", "Sandman" e "Seek and Destroy", entre outras.

No final, a orquestra deixou o palco e a banda apresentou sozinha outro sucesso do Metallica, "Master of Puppets", agora com o público já em pé e na em frente ao palco, como de costume em um show de heavy metal.