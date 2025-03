Nova edição do sarau 'Meus Discos e Nada Mais' homenageia a cantora Elis Regina

Nesta quarta-feira (19), o Sarau Meus Discos e Nada Mais retornará ao Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) de Porto Alegre, para sua segunda edição no ano de 2025. O evento, que deve ter início às 19h, levará como temática a vida e obra da cantora gaúcha Elis Regina, que teria comemorado seu aniversário de 80 anos na última segunda-feira.



O sarau contará com a participação do biógrafo da cantora Arthur de Faria, da jornalista Marta Schmitt, autora do livro Clube do Guri: a história de um dos maiores sucessos do rádio gaúcho das décadas de 50 e 60 e do artista Diego Mac, conhecido por seu trabalho de dança com técnologias 3D intitulado Das Tripas Sentimento, que presta uma homenagem a Elis Regina.



Com direção da jornalista e escritora Bruna Paulin, a atividade integra o projeto A História do Disco, que também possui um podcast musical homônimo. Para participar do evento, por sua vez, os interessados poderão adquirir bilhetes na plataforma TriRs, em valores que variam entre R$ 25,00 e R$ 75,00.