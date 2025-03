Tarsy X traz de volta o rock irreverente em novo single

O novo single do artista Tarsy X, intitulado O Que Você Faria? chegou às plataformas digitais. Realizada a partir de uma parceria entre o produtor Fernando Puhlmann e a Loop Discos, a faixa pretende explorar temáticas como a ansiedade e a depressão, e seus efeitos na vida cotidiana dos seres humanos. A proposta da canção é realizar um retorno às raízes do gênero do rock, que valoriza a irreverência e a atitude.O cantor Tarsy X atribui a construção de sua canção à colaboração com seus parceiros de estúdio. Para ele, o trabalho não teria sido possível sem o auxílio dos produtores Edo Portugal, Fernando Puhlmann e Edu Santos. "A música nasceu de um esboço simples, com um riff de guitarra marcante e uma dinâmica envolvente no refrão. Mas foi no processo criativo com o produtor musical Edo Portugal que a verdadeira essência dessa faixa se revelou, com uma sonoridade única que traduz exatamente o que eu buscava", afirma o artista.