Gravador Pub comemora nove anos de atividades neste final de semana

O Gravador Pub (rua Ernesto da Fontoura, 962) realizará uma festa temática para celebrar o St. Patrick’s Day neste domingo (16). Das 12h às 22h, o espaço contará com uma série de atrações artísticas e gastronômicas que prestam homenagem ao estilo e às tradições da Irlanda, país do qual se originou a celebração do Dia de São Patrício. As apresentações de música ao vivo realizadas no evento serão inauguradas por um show da banda Lugh, uma das maiores potências brasileiras do gênero celtic punk. Em seguida, também subirão ao palco do espaço a dupla Johnny e Zendaya, que integra o grupo folk Balaio de Palha, a banda Caio e os Caídos, que interpreta tanto canções autorais quanto releituras de clássicos musicais e o duo Aires do Sul, que realiza uma mescla da cultura celta com a música brasileira. Além de celebrar o St. Patrick’s Day, a noite especial também comemora o aniversário de nove anos de atividade do Gravador Pub em Porto Alegre. Para participar do evento, é possível adquirir ingressos através do site do espaço, ou presencialmente no local do evento. Os bilhetes são vendidos no valor de R$50, somados a um quilograma de alimento não-perecível.