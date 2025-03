Eduardo Bicca e Renan Goulart realizam espetáculo gratuito no Theatro São Pedro

Nesta quarta-feira (19), o Theatro São Pedro (praça Marechal Deodoro, s/n) receberá a montagem Um sopro de poesia, realizada por Eduardo Bicca e Renan Goulart, naturais da cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul. Ao longo de 2025, os artistas realizarão uma série de espetáculos culturais dentro do Brasil, que promete contar com uma série de declamações de poesia e apresentações de acordeon.