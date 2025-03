Projeto Adaptação retorna com temporada temática de ficção científica

O projeto Adaptação: entre a Literatura e o Cinema retornará ao Instituto Ling (rua João Caetano, 440) nesta terça-feira (18), para a abertura de sua quinta temporada. O primeiro encontro, que está programado para ocorrer às 19h30min, contará com a participação do crítico cinematográfico Roger Lerina, além do professor e autor Pedro Gonzaga, que discutirão a obra literária Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?, assim como sua adaptação para as telonas Blade Runner – O Caçador de Androides Pela primeira vez, a iniciativa terá uma edição temática, dedicada a histórias distópicas. Escrito pelo norte-americano Phillip K. Dick, o livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? teve sua primeira publicação em 1968. Ambientado no ano de 1992 em uma San Francisco devastada após uma guerra nuclear, o romance de ficção científica procura explorar e abordar questões como a identidade, a empatia e os dilemas morais relacionados à inteligência artificial. O filme Blade Runner – O Caçador de Androides, por sua vez, foi uma realização do diretor britânico Ridley Scott. Lançada no ano de 1982, a adaptação segue fiel à trama original, com algumas alterações e mudanças narrativas, que serão discutidas no encontro desta terça-feira (18).Para acompanhar a discussão, é possível adquirir ingressos através do site do Instituto Ling, assim como na recepção presencial do local. Os bilhetes já estão sendo vendidos no valor de R$39,60, ou de R$19,80, para aqueles que possuem meia-entrada.