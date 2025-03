Mostra Elis 80 promove novas atividades nesta semana

A artista porto-alegrense Elis Regina comemoraria seu 80º aniversário nesta segunda-feira, dia 17 de março. Falecida em 1982, a cantora foi e ainda é um dos maiores ícones da cena musical brasileira de todos os tempos. Para homenagear sua trajetória e sua relevância para a cultura e a arte no país, a Secretaria do Estado da Cultura está promovendo, ao longo do mês de março, uma programação especial intitulada Mostra Elis 80, que inclui uma série de atividades realizadas em diversos espaços ligados à instituição, distribuídos pela cidade de Porto Alegre.

Entre os destaques da programação, encontra-se a apresentação da atriz e Laila Garin, marcada para esta segunda-feira (17). A artista, que interpretou Elis Regina no espetáculo Elis, a Musical, realizará uma apresentação especial gratuita e aberta ao público em homenagem à cantora na Travessa dos Cataventos (tv. rua dos Cataventos) às 19h.

Além disso, no dia 22 de março, a Cinemateca Paulo Amorim (rua dos Andradas, 736) também promoverá uma exibição gratuita do documentário Elis & Tom, Só Tinha de Ser com Você, dos cineastas Roberto de Oliveira e Jom Tom Azulay. A sessão, que ocorrerá às 15h, será seguida por uma visita mediada ao acervo que homenageia a cantora, recém remodelado na Casa de Cultura.

Por fim, a agenda será encerrada no domingo, dia 25 de março. Tanto nesta data, quanto nesta terça-feira (18), o público será convidado a acompanhar a gravação de um podcast que discutirá a vida e obra da artista, realizada na Casa de Cultura Mario Quintana. Ambos os eventos serão seguidos por audições comentadas, que ocorrerão posteriormente, e terão entrada franca, mediante a retirada de senhas na plataforma Sympla. Na edição do dia 18, a programação também contará com a presença do jornalista musical Juarez Fonseca.