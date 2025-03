Viagem pelos mistérios da anatomia humana

A mostra visual e educativa Human Bodies - Maravilhas do Corpo Humano, que já percorreu vários países (passando pela capital gaúcha em 2015), está de volta a Porto Alegre. Até o dia 10 de abril, o público poderá conferir uma série de nove corpos reais em poses inusitadas e em uma visão tridimensional, além de mais de 100 tipos de órgãos humanos preservados pelo método de plastinação, expostos no Barra Shopping Sul (av. Diário de Notícias, 300). Os ingressos custam R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira) em dias de semana, e R$ 50,00 (meia-entrada) e R$ 100,00 (inteira), aos sábados, domingos e feriados. Em caso de agendamento de grupos com mais de 35 pessoas, o valor do ingresso é R$ 35,00. A visitação ocorre das 14h às 21h, de segundas-feiras a sábados, e das 12h às 19h, nos domingos e feriados.

De acordo com a gerente geral da exposição, Anamaria Lima Santos, Human Bodies esclarece o funcionamento da anatomia humana, oferecendo "uma experiência única que combina ciência, arte e educação". Vista por mais de 40 milhões de pessoas em todo o mundo, a mostra - realizada pela Smart Mix, Brasil e produzida pela Opus Entretenimento - proporciona um entendimento dos sistemas e funções do corpo humano de maneira prática e objetiva. "Tudo o que se estuda sobre a necessidade de alimentação saudável, exercícios físicos e outros procedimentos visando qualidade de vida estão ali, bem diante de nossos olhos", destaca o diretor da Smart Mix, Brasil, Lúcio Oliveira.

Com um acervo que vem da China, Human Bodies está disposta em sete galerias temáticas, que ilustram de forma dinâmica a estrutura dos sistemas do corpo humano.. Espécies de animais também estão expostas, revelando semelhanças e diferenças com os seres humanos. "Será possível compreender doenças de uma maneira nova e também esclarecer os danos e lesões causados por problemas de saúde, como obesidade, artrite, câncer de mama e tabagismo", sinaliza Anamaria. Para além do que foi visto na mostra que passou por Porto Alegre em 2015, esta edição traz como novidade uma sala imersiva, com projeções 360º, onde os visitantes terão acesso a informações sobre células e músculos, entre outros.

A plastinação consiste na retirada dos líquidos dos tecidos corporais, que são substituídos por um polímero de silicone e seguem para uma câmara a vácuo. O processo chega a demorar um ano - o de um pequeno órgão leva uma semana. Só recentemente, em 2007, o material ficou disponível para o público.

Além da curiosidade, a exposição resgata uma bandeira importante: o conhecimento como entretenimento para todas as idades. "Os visitantes ficarão encantados com as surpresas que nosso corpo tem a oferecer, em níveis jamais imaginados", reforça Anamaria.