Banda Voluttá celebra dez anos de carreira no Rock N' Bira de março

Neste sábado (15), a partir das 23h, será realizada a edição do mês de março do festival Rock N’ Bira. A festa, que ocorre há mais de 16 anos na capital gaúcha, levará cinco bandas de rock para realizar apresentações ao vivo no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), neste final de semana. Os bilhetes para assistir o evento estão disponíveis na plataforma Sympla, por R$ 119,00 com open bar incluso.O destaque da noite será o concerto da banda Voluttá, que irá fazer um show para comemorar seus dez anos de atividade. Formado em 2014, o grupo comporta um repertório extenso de canções autorais compostas e interpretadas ao longo do tempo, que deverão ser interpretadas na noite de sábado.Além disso, também se apresentarão outras quatro bandas diferentes, que tocarão homenagens à célebres nomes da música nacional. O grupo Axxon que vai prestar tributo ao System Of A Down, o Bugs que vai tocar Pearl Jam, o Foot Fighters que interpretará Foo Fighters e o Jum Pitty, dedicado à cantora Pitty.