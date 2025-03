Papas na Língua comemora 30 anos de carreira com show em Porto Alegre

O grupo Papas na Língua realizará o encerramento da turnê que comemora seu aniversário de 30 anos. O último show está marcado para ocorrer na cidade de Porto Alegre, nesta sexta-feira (14), no Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685). A partir das 22h, os integrantes do icônico grupo deverão subir ao palco do local, para apresentar o concerto final da sua tour.Após retornar aos palcos no ano de 2023 com o projeto Re.União, a banda Papas na Língua realizou uma série de 30 concertos para celebrar o aniversário do grupo e retomar o contato com seus fãs de longa data. No show, os fãs poderão apreciar diversos hits que marcaram a história e a trajetória da banda, como as canções Blusinha Branca, Vem Pra Cá e Sorte. Ingressos para o evento no site Sympla, a partir de R$ 95,00.