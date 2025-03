Natiruts se despede do público gaúcho com celebração ao reggae no Passo D'Areia

O Natiruts está de volta aos palcos da Capital com a turnê Leve com você, inspirada na canção homônima da banda e que já deixa um recado aos fãs. "Nossa ideia foi justamente deixar um sentimento para a galera. Levar esse nosso legado adiante e deixar guardado no coração", afirma Luis Maurício, baixista da banda e um dos fundadores do grupo. Mais do que uma série de shows, essa turnê de despedida promete ser uma experiência sensorial, misturando música, arte e mensagens de positividade que celebram os quase 30 anos de história do Natiruts no reggae nacional.

O show acontece neste sábado, no estádio Passo d'Areia (R. Padre Hildebrando, 1.100). A casa abre às 19h e os ingressos podem ser comprados através do site Eventim. Preços variam entre

R$ 85,00 e R$ 340,00.

Segundo Luis Mauricio, um dos dois integrantes clássicos da banda ao lado do vocalista Alexandre Carlo, a proposta é criar um ambiente onde a conhecida energia do reggae transcenda o palco e envolva o público. "Cada show foi pensado como um momento de conexão. Queremos que as pessoas sintam a vibração das canções, que saiam dali renovadas, levando essa energia consigo", destaca.

O repertório mescla grandes sucessos como Quero ser feliz também, Sorri, sou rei e Natiruts reggae power com músicas mais recentes e algumas surpresas do tipo 'Lado B', reservadas aos fãs mais antigos.

Além da música, a turnê Leve com você também aposta em um cenário envolvente, que combina projeções, iluminação dinâmica e elementos visuais inspirados nas paisagens e nas cores vibrantes da cultura reggae. "Não é só um show, é um encontro de boas energias. Queremos que as pessoas saiam dali transformadas, levando com elas a mensagem de amor e positividade que sempre defendemos, que o reggae defende", afirma Luis.

Outro ponto alto da turnê é a interação com o público. A banda tem preparado momentos especiais para aproximar ainda mais os fãs, incentivando a participação dos espectadores num show de 2h30min de duração. "A ideia é que cada pessoa se sinta parte desse movimento, espalhando essa energia", explica o baixista.

Ainda segundo Luis, a turnê também proporciona um contato com as novas gerações. Isso porque os fãs mais velhos levam filhos e até netos para curtir os últimos shows do Natiruts. "Por ser uma turnê de despedida, tem sido a oportunidade de muita gente levar os filhos. A geração que cresceu ouvindo o nosso som por conta dos pais, agora tem a possibilidade de nos ver ao vivo. Você vê uma família completa, todos juntos curtindo o Natiruts."

Porto Alegre tem um significado especial para o Natiruts, por ser palco de momentos marcantes na trajetória do grupo. Desde os primeiros shows na capital gaúcha, a recepção calorosa do público fortaleceu o vínculo do grupo com a cidade, que sempre esteve presente nas principais turnês da banda. "Tocar em Porto Alegre é como reencontrar velhos amigos. A energia do público daqui é única, e isso transforma cada apresentação em uma experiência inesquecível", comenta.

Os gaúchos conheceram o Natiruts na década de 1990, nas praias de Santa Catarina. Em tom de curiosidade, Luis explica que as pessoas trocavam fitas cassetes com músicas da banda, o que torna essa relação da banda com a cidade ainda mais especial. "Lembro que um dos primeiros lugares que a gente foi tocar fora de Brasília foi justamente Porto Alegre. E tivemos uma surpresa absurda, porque a gente encheu o Araújo Vianna. Muito amor e gratidão para todo o público gaúcho", finaliza.