Nova ficção 'Máquina do Tempo' leva ciência e história para as telonas brasileiras

O novo longa-metragem Máquina do Tempo deve chegar aos cinemas porto-alegrenses nesta quinta-feira (13). Com direção do novo cineasta Andrew Legge, a ficção científica foi totalmente gravada com aparelhos originais dos anos 1930, e revelado em um tanque soviético de 16mm. Distribuída pela Pandora Filmes, a obra é estrelada pelas atrizes Stefanie Martini e Emma Appleton, conhecida pela série lançada em 2022 Tudo o que Sei Sobre Amor.A narrativa acompanha as irmãs Martha e Thomasiana, que descobrem como desenvolver a criação de uma máquina do tempo, capaz de interceptar transmissões do futuro. Eventualmente, com a emergência da Segunda Guerra Mundial, as meninas decidem utilizar sua invenção para fins táticos, como uma arma de inteligência.O longa Máquina do Tempo é uma produção assinada tanto pela Irlanda, quanto pelo Reino Unido. Com cenas que simulam imagens gravadas pelos próprios personagens, o filme é filmado integralmente no estilo found-footage de produção, conhecido por sua utilização em obras como A Bruxa de Blair e Atividade Paranormal.