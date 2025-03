Cia de Teatro Lumbra é o novo convidado do Projeto Arte no Moinho

O Centro Cultural Moinhos (rua Henrique Riboldi, 69 - Caxias do Sul, RS) receberá mais uma edição do Projeto Arte no Moinho neste final de semana. No sábado (15) e domingo (16), a partir das 17h, o Grupo Ueba Produtos Notáveis, da cidade de Caxias do Sul, e a Cia de Teatro Lumbra, de Porto Alegre, apresentarão dois espetáculos teatrais com entrada gratuita, aberta para todo o público do município.O Projeto Arte no Moinho é uma iniciativa realizada com o intuito de reunir grupos de teatro de diferentes regiões do Rio Grande do Sul em uma série de apresentações gratuitas. Ao longo de cinco finais de semana, a programação prevê apresentações de peças teatrais do Grupo Ueba nos sábados, com a inserção de convidados aos domingos.Neste sábado (15), o Grupo Ueba deverá apresentar a peça O Cavaleiro e o Dragão do Tempo, espetáculo construído para comemorar o aniversário de 20 anos de existência da companhia. A Cia de Teatro Lumbra, por sua vez, marcará presença no domingo com a montagem Criaturas da Literatura, que recria cenas icônicas de clássicos literários.