Concertos Capitólio estreia nova temporada neste sábado (15)

A temporada 2025 da série Concertos Capitólio será inaugurada neste sábado (15). A partir das 11h, o Quinteto Camélia subirá ao palco da Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1.085), em uma apresentação de música instrumental realizada integralmente por mulheres.

No concerto deste sábado, as cinco instrumentistas que integram o grupo musical pretendem apresentar um repertório que contempla uma série de clássicos do gênero da música instrumental. Entre as faixas selecionadas, encontram-se canções dos compositores Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Chiquinha Gonzaga e Florence Price. Além disso, o show também contará com uma apresentação das Meninas Cantoras Casa da Música, que realizarão a abertura da sessão.

Integrante das celebrações que dizem respeito ao Mês da Mulher comemorado em março, o show apresentado pelo quinteto deverá possuir entrada franca, e será aberto para todos os públicos. Além disso, assim como todos os integrantes do projeto Concertos Capitólio, ele foi selecionado pela instituição Casa da Música Poa, que realiza a curadoria da iniciativa.