Heloísa Fernandes e Toninho Carrasqueira apresentam nova turnê na capital

A pianista Heloísa Fernandes e o flautista Toninho Carrasqueira chegarão à cidade de Porto Alegre neste final de semana para apresentar seu novo show Choros, Valsas e Outros Lirismos Brasileiros. Às 20h desta sexta-feira (14) e deste sábado (15), os artistas marcarão presença no Teatro de Câmara Túlio Piva (rua da República, 575), com um repertório que conta tanto com canções autorais quanto de outros mestres brasileiros, como Pixinguinha e Moacir Santos.

Na nova montagem dos artistas, que originou uma turnê que está de passagem por seis capitais brasileiras, Fernandes e Carrasqueira procuram realizar um panorama histórico da música nacional. Com canções que datam desde o século XIX até os dias de hoje, Choros, Valsas e Outros Lirismos Brasileiros promete proporcionar aos espectadores uma verdadeira viagem através do tempo, que pretende adentrar e explorar o contexto cultural de diversas épocas do Brasil.

Além das apresentações, os musicistas também promoverão uma oficina gratuita de instrumentos, que será realizada às 14h deste domingo (15). Dividida em duas partes diferentes, a atividade terá como público-alvo pianistas e flautistas, que desejam aprender mais sobre os processos de técnica e criação musical. O encontro deverá ocorrer no Instituto Ling de Porto Alegre e terá um total de 40 vagas disponíveis, sem a necessidade de realizar a inscrição previamente.